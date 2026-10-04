«M0NESY — это Неймар в CS». Pimp усомнился, что россиянин станет лучшим игроком мира

Аналитик Якоб Pimp Виннече в подкасте Hot Take Point Made оценил шансы Ильи m0NESY Осипова занять первое место в рейтинге лучших игроков мира по CS 2. По мнению эксперта, россиянину помешают два «таланта поколения» — donk и ZywOo.

Виннече сравнил ситуацию m0NESY с карьерой Неймара в футболе, который так и не смог обойти Месси и Роналду.

Когда Неймар играл в «Барселоне», все считали лишь вопросом времени, когда он станет лучшим. Но этого так и не произошло. Я вижу вероятность того же сценария для m0NESY. Он игрок поколения. Но я не вижу, что он сможет превзойти donk или ZywOo. И если бы мне пришлось поставить на это деньги, я бы не рискнул.

Отдельно Pimp указал на проблему состава Falcons. По его мнению, m0NESY оказался в окружении возрастных игроков, чья конкурентоспособность на дистанции в два-три года находится под вопросом. В то же время у donk в Spirit и ZywOo в Vitality фундамент значительно надёжнее.

У меня нет уверенности в будущем Falcons. M0NESY, можно сказать, загнал себя в угол. Вполне может наступить момент, когда через пять или десять лет мы будем соглашаться, что он один из величайших в истории CS, но при этом так ни разу и не станет топ-1 сезона.

При этом Виннече подчеркнул, что не отрицает класс россиянина. По его словам, m0NESY по-прежнему молод и находится на одном из лучших отрезков карьеры, но конкуренция с donk и ZywOo делает путь к первому месту крайне сложным.