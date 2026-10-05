Фильм «Девятая планета» с Юрой Борисовым снова возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobusiness, фильм «Девятая планета» с Юрой Борисовым дважды возглавил кинопрокат России за уикенд. За минувшие выходные картина собрала 107,5 млн рублей.

Лента «Приключения мамонтёнка: В поисках мамы» собрала 103,3 млн рублей, а «Царевна Несмеяна» — 75,2 млн рублей.

Сюжет фильма рассказывает историю автомеханика Димы, который после несчастного случая вдруг вспоминает о службе на другой планете и своей возлюбленной Полине. Ему никто не верит, но, когда парень встречает девушку из своих видений, решает докопаться до истины.

Вместе с Борисовым в картине также сыграли Алексей Серебряков («Левиафан»), Ирина Старшенбаум («Огниво»), Константин Белошапка («Гранд») и Максим Емельянов («Лётчик»). Режиссёром выступил Николай Рыбников («Трудные подростки»).