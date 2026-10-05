Появились новые эпичные рекламные материалы фильма «Мстители: Судный день»

Disney опубликовала новые рекламные материалы фильма «Мстители: Судный день». На них можно увидеть как Доктора Дума, так и других персонажей, включая, конечно же, Мстителей.

Новые рекламные материалы фильма «Мстители: Судный день»

Фото: Disney

Фото: Disney

Сюжет будущего блокбастера расскажет, как Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет в мировом прокате 18 декабря 2026 года. Картина выступит мостом к другому масштабному кроссоверу героев Marvel под названием «Мстители: Секретные войны», премьера которого состоится в декабре 2027 года.