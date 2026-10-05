Джеймс Ганн начал писать сценарий следующего фильма после сиквела «Супермена»
Джеймс Ганн рассказал, что уже начал работать над своим следующим фильмом после сиквела «Супермена» под названием «Человек завтрашнего дня». Что именно это за картина, режиссёр пока не спешит раскрывать.
В сиквеле «Супермена» главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. До этого выйдут два проекта, которые связаны с киновселенной DC, — сериал «Фонари» и лента «Супергёрл». Последняя вышла и провалилась в прокате.
К роли Человека из стали вернётся Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн вновь сыграет Рэйчел Броснахэн. Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года.
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