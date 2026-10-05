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Назван потенциальный режиссёр новой части «Мира Юрского периода»

Назван потенциальный режиссёр новой части «Мира Юрского периода»
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В интервью The Insinder стало известно, кто может снять новую часть «Мира Юрского периода». Режиссёром картины могут назначить Хуана Антонио Байона. Ранее постановщик снял «Мир юрского периода 2» с Крисом Праттом.

Переговоры пока не ведутся, но Байон — один из главных кандидатов Universal Pictures для поста режиссёра. Сценарий ленты готов. Ожидается, что Скарлетт Йоханссон, Махершала Али и Джонатан Бейли вернутся к своим ролям, хотя график съёмок ещё прорабатывается.

Подробностей сюжета новой части «Мира Юрского периода» пока нет, но это будет продолжение картины «Мир Юрского периода: Возрождение».

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