Назван потенциальный режиссёр новой части «Мира Юрского периода»

В интервью The Insinder стало известно, кто может снять новую часть «Мира Юрского периода». Режиссёром картины могут назначить Хуана Антонио Байона. Ранее постановщик снял «Мир юрского периода 2» с Крисом Праттом.

Переговоры пока не ведутся, но Байон — один из главных кандидатов Universal Pictures для поста режиссёра. Сценарий ленты готов. Ожидается, что Скарлетт Йоханссон, Махершала Али и Джонатан Бейли вернутся к своим ролям, хотя график съёмок ещё прорабатывается.

Подробностей сюжета новой части «Мира Юрского периода» пока нет, но это будет продолжение картины «Мир Юрского периода: Возрождение».