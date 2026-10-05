Майкл Б. Джордан ведёт переговоры о главной роли в фильме по Battlefield

Майкл Б. Джордан, известный по франшизе «Крид» и «Грешникам», может сыграть главную роль в фильме по Battlefield. Актёр якобы уже ведёт переговоры, но пока их итог неизвестен. Б. Джордан также числится продюсером ленты.

Адаптацию серии шутеров снимет режиссёр «Миссия невыполнима: Финальная расплата» и сценарист «Топ Ган: Мэверик» Кристофер Маккуорри. Постановщик также напишет сценарий для экранизации.

Дата выхода экранизации Battlefield пока неизвестна. Компания Electronic Arts, которая отвечает за видеоигровую серию, также выступит продюсером экранизации. Сейчас авторы ищут компанию, которая выпустит фильм.