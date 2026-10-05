Йоан Гриффит считает, что люди любят его «Фантастическую четвёрку» из-за ностальгии

Йоан Гриффит в интервью поразмышлял, почему его версию Мистера Фантастика в фильме «Фантастическая четвёрка» нулевых любят больше всего. Многие фанаты даже считают, что новая команда с Педро Паскалем в роли Рида Ричардса во многом проигрывает старой.

По мнению актёра, тут особую роль играет чувство ностальгии, как со старыми фильмами про Джеймса Бонда. Фанаты якобы больше всего любят старые ленты про бондиану, и актёров, играющих агента 007, тоже. Из-за этого они не то чтобы не принимают новое, но слишком цепляются за старое.

Фанаты надеются, что Гриффит вернётся к роли Рида в фильме «Мстители: Секретные войны», но пока информации об этом нет.