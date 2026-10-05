15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Благодаря одобрению Стивена Кинга «Зловещих мертвецов» не забросили как франшизу

Благодаря одобрению Стивена Кинга «Зловещих мертвецов» не забросили как франшизу
Комментарии

Брюс Кэмпбелл рассказал, что в своё время тёплые слова Стивена Кинга о «Зловещих мертвецах» спасли франшизу от забвения. Если бы не похвала писателя, неизвестно, что сейчас было бы с серией.

Яркая похвала от Кинга привела к тому, что New Line Cinema взяла фильм на себя и превратила его в одну из самых культовых хоррор-франшиз всех времён.

«Зловещие мертвецы» неплохо себя чувствуют и сейчас. Последний вышедший фильм, «Зловещие мертвецы: Пекло», собрал хорошую кассу и тёплые отзывы посмотревших. Франшизу будут продолжать развивать, поскольку у неё большая фанатская база и большой спрос от поклонников.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android