Благодаря одобрению Стивена Кинга «Зловещих мертвецов» не забросили как франшизу

Брюс Кэмпбелл рассказал, что в своё время тёплые слова Стивена Кинга о «Зловещих мертвецах» спасли франшизу от забвения. Если бы не похвала писателя, неизвестно, что сейчас было бы с серией.

Яркая похвала от Кинга привела к тому, что New Line Cinema взяла фильм на себя и превратила его в одну из самых культовых хоррор-франшиз всех времён.

«Зловещие мертвецы» неплохо себя чувствуют и сейчас. Последний вышедший фильм, «Зловещие мертвецы: Пекло», собрал хорошую кассу и тёплые отзывы посмотревших. Франшизу будут продолжать развивать, поскольку у неё большая фанатская база и большой спрос от поклонников.