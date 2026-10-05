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Расписание третьего игрового дня ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2

Расписание третьего игрового дня ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 5 октября, продолжается турнир ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждут восемь матчей, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед по картам). Групповой этап проходит по швейцарской системе — для прохода в плей-офф необходимо одержать три победы.

Расписание ESL Pro League Season 24 на понедельник, 5 октября:

Сетка 2-0:

  • 17:00. Team Spirit (Россия) — MOUZ (Европа);
  • 19:30. Team Falcons (Европа) — Team Vitality (Франция).

Сетка 1-1:

  • 12:00. FURIA (Бразилия) — PARIVISION (Россия);
  • 14:30. 9z Team (Южная Америка) — Natus Vincere (Европа);
  • 14:30. Legacy (Бразилия) — 1w Team (Россия);
  • 19:30. BetBoom Team (Россия) — Aurora Gaming (Турция).

Сетка 0-2:

  • 12:00. ShindeN (Аргентина) — G2 Esports (Европа);
  • 17:00. TYLOO (Китай) — M80 (США).

ESL Pro League Season 24 проходит с 3 по 11 октября. 16 команд сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 1 млн.

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