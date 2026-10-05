Работа над фильмом «Властелин колец: Тени прошлого» приостановлена

Работа над фильмом Стивена Колберта по «Властелину колец», «Теням прошлого», приостановлена после мегаслияния Warner Bros. и Paramount.

Если верить инсайдерам, киностудия больше не считает франшизу такой прибыльной, как раньше, и хочет посмотреть, как себя покажет «Охота на Голлума», прежде чем браться за что-либо ещё.

Стивен Кольберт выступает соавтором сценария фильма вместе со своим сыном Питером Макги и Филиппой Бойенс, которая работала над сюжетом всех шести картин Питера Джексона.

По сюжету через 14 лет после смерти Фродо Сэм Мерри и Пиппин отправляются в путешествие, чтобы повторить первые шаги своего приключения. Большую роль бы сыграла дочь Сэма по имени Элеонора.