Вышел первый трейлер фильма «Война и мир» Сарика Андреасяна

Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила дебютный трейлер фильма «Война и мир». Прокат в России стартует 18 февраля.

Первый трейлер фильма «Война и мир»

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Кинокомпании Братьев Андреасян.

Главные роли в будущей эпопее сыграли Лиза Климова (Марья Болконская), Лиза Моряк (Элен Курагина), Николай Шрайбер (Пьер Безухов), Таисья Калинина (Софья), Станислав Бондаренко (Андрей Болконский), Матвей Лыков (Анатоль Курагин), Полина Гухман (Наташа Ростова) и Александр Метёлкин (Николай Ростов).

Ранее режиссёр картины Сарик Андреасян отмечал, что это будет большое кино, соответствующее великой книге. При этом по культовому роману сейчас также снимают сериал.