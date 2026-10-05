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Вышел первый трейлер фильма «Война и мир» Сарика Андреасяна

Вышел первый трейлер фильма «Война и мир» Сарика Андреасяна
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Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила дебютный трейлер фильма «Война и мир». Прокат в России стартует 18 февраля.

Первый трейлер фильма «Война и мир»

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Кинокомпании Братьев Андреасян.

Главные роли в будущей эпопее сыграли Лиза Климова (Марья Болконская), Лиза Моряк (Элен Курагина), Николай Шрайбер (Пьер Безухов), Таисья Калинина (Софья), Станислав Бондаренко (Андрей Болконский), Матвей Лыков (Анатоль Курагин), Полина Гухман (Наташа Ростова) и Александр Метёлкин (Николай Ростов).

Ранее режиссёр картины Сарик Андреасян отмечал, что это будет большое кино, соответствующее великой книге. При этом по культовому роману сейчас также снимают сериал.

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