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«Остров забвения» от авторов «Кота в сапогах 2» собрал $ 38 млн — фильм уже не окупится

«Остров забвения» от авторов «Кота в сапогах 2» собрал $ 38 млн — фильм уже не окупится
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По итогам второго уикенда сборы фильма «Остров забвения» достигли отметки в $ 38,5 млн. После крайне неутешительного старта темпы сборов продолжают снижаться и совсем скоро опустятся до минимальных значений.

Таким образом, картина показывает один из слабейших запусков в истории студии Dreamworks. Лента от авторов «Кота в сапогах 2» уже точно не окупится — её бюджет составил $ 80 млн. Фильму не помогают даже восторженные отзывы от критиков и зрителей, которые называют её отличным приключением для всей семьи и всячески рекомендуют её другим людям.

«Остров забвения» рассказывает о двух подругах, которые попадают на волшебный остров. Вскоре выясняется, что вернуться домой они смогут, только если забудут друг про друга. Главные роли в мультфильме озвучили Дэйв Франко («Иллюзия обмана»), Дженни Слейт («Одарённая»), Мэнни Хасинто («Топ Ган: Мэверик») и другие актёры.

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