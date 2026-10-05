Фильм «Социальная расплата» выйдет в кинотеатрах России 22 октября

9 октября состоится премьера фильма «Социальная расплата» — продолжения популярной картины «Социальная сеть». Драму можно будет посмотреть в мировых кинотеатрах, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Sony Pictures.

Тем временем российские кинотеатры назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Фильм выйдет в России 22 октября — спустя неделю после запуска в странах СНГ. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 24 октября.

«Социальная расплата» не будет прямым сиквелом «Социальной сети» 2010 года от Дэвида Финчера. Новый фильм расскажет о молодом инженере Фрэнсис Хоген, которая вместе с репортёром издания Wall Street Journal Джеффом Хорвицем отправляется в опасное путешествие. Их цель — раскрыть охраняемые секреты социальной сети Марка Цукерберга.