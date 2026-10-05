Уникальные NPC и дотошная проработка мира: новые детали GTA 6 от Love Magazine
Издание Love Magazine опубликовало новые детали Grand Theft Auto 6. Разработчики поделились новыми подробностями одной из самых ожидаемых игр последних лет.
Новые детали GTA 6 от Love Magazine
- Цель разработчиков GTA 6 — рассказать цельную историю взаимоотношений Джейсона и Лусии. В Rockstar надеются, что игроки полюбят персонажей так же, как полюбили Артура Моргана (RDR 2) и Нико Беллика (GTA 4).
- Для создания правдоподобного мира разработчики внимательно изучали Майами и его окрестности. Авторы в том числе исследовали малонаселённые районы штата, отправлялись с полицией на вызовы и общались с членами местных банд.
- Важную роль в GTA 6 сыграют обычные прохожие — NPC. У каждого из них свои внешность, цели, мечты и соответствующие разговоры. В целом неигровые персонажи по-разному реагируют на действия Джейсона и Лусии.
- Разработчики намеренно не стали включать в игру отсылки на крайне известные события в мире. Вместо этого в Rockstar сфокусировались на создании уникальных моментов, которые запомнятся игрокам надолго.
- Штат Леонида проработан до мелочей: от улочек Вайс-Сити до тихих мест пригородных дорог. Цель Rockstar — создать место, где игроки могут провести сотни и тысячи часов и всё равно узнавать об игре что-то новое.
- Важную роль в мире GTA 6 сыграют радио и разговоры обычных NPC — из них можно будет узнать о происходящем вокруг и даже наткнуться на какие-то секретные места.
- Сюжет GTA 6 авторы описывают так: это история двух наивных преступников, полных надежд разбогатеть и прожить свою лучшую жизнь, однак