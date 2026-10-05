Warner Bros. потеряет около $ 150 млн из-за провала фильма «Диггер» с Томом Крузом

По итогам дебютного уикенда сборы фильма «Диггер» составили скромные $ 20 млн. Чёрная комедия с Томом Крузом запустилась ниже и без того невысоких ожиданий после смешанных обзоров критиков.

В издании Deadline опубликовали колонку, посвящённую бюджету ленты. По данным инсайдеров, Warner Bros. потратила на фильм около $ 160 млн, а для окупаемости фильму нужно собрать примерно $ 300 млн — довольно высокую сумму для современной комедии. Сейчас «Диггеру» предрекают финальные сборы в районе $ 50 млн, и в этом случае авторы потеряют на ленте не меньше $ 150 млн. Здесь всё будет зависеть от показателей на второй и третьей неделе проката, где появится динамика сборов.

Это будет уже третий большой провал для Warner Bros. в 2026 году. Ранее студия обожглась на «Супергёрл» (около $ 100 млн убытков) и «Невесте!» с Кристианом Бэйлом, которая принесла компании около $ 90 млн убытков.