Второй сезон аниме «Волчица и пряности» выйдет в 2027 году — тизер

Компания Toho Animation представила первый тизер второго сезона аниме «Волчица и пряности: Торговец встречает мудрую волчицу». Продолжение ремейка культового мультсериала выйдет в 2027 году , точную дату релиза авторы назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале Toho Animation. Права на видео принадлежат Toho.

Первый сезон аниме вышел весной 2024 года — это переосмысление популярного тайтла, который выходил в 2008-2009 годах. Как и в оригинале, странст