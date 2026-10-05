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Аниме Волчица и пряности: Торговец встречает мудрую волчицу, 2-й сезон (2027) — дата выхода, когда выйдет, детали

Второй сезон аниме «Волчица и пряности» выйдет в 2027 году — тизер
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Компания Toho Animation представила первый тизер второго сезона аниме «Волчица и пряности: Торговец встречает мудрую волчицу». Продолжение ремейка культового мультсериала выйдет в 2027 году, точную дату релиза авторы назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале Toho Animation. Права на видео принадлежат Toho.

Первый сезон аниме вышел весной 2024 года — это переосмысление популярного тайтла, который выходил в 2008-2009 годах. Как и в оригинале, странст