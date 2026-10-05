Трейлер комедийного сериала «Мой папа — мэр». Шоу стартует 19 октября

Кинокомпания Fresh Heads Production и онлайн-кинотеатр Premier представили трейлер сериала «Мой папа – мэр». Комедийное шоу стартует уже 19 октября. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно во VK-канале Premier. Права на видео принадлежат Premier.

Сюжет проекта расскажет историю амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром провинциального города. Однажды его карьера рушится после скандала: его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случа