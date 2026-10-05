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Сериал Мой папа — мэр (2026) — дата выхода, когда выйдет, трейлер онлайн, сюжет

Трейлер комедийного сериала «Мой папа — мэр». Шоу стартует 19 октября
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Кинокомпания Fresh Heads Production и онлайн-кинотеатр Premier представили трейлер сериала «Мой папа – мэр». Комедийное шоу стартует уже 19 октября. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно во VK-канале Premier. Права на видео принадлежат Premier.

Сюжет проекта расскажет историю амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром провинциального города. Однажды его карьера рушится после скандала: его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случа