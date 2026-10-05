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Стали известны новые детали аддона «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3»

Стали известны новые детали аддона «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3»
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Испанское издание Vandal Elespanol опубликовало новые детали дополнения «Баллады прошлого» для игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Разработчики более подробно рассказали о проработке третьего большого аддона для одной из самых высокооценённых RPG в истории индустрии.

Так, в «Балладах прошлого» разработчики сделали большую ставку на проработку открытого мира. Авторы наделили новый регион Леттен жизнью: многие персонажи в нём занимаются своими делами. Кто-то просто гуляет, кто-то занимается пчеловодством, кто-то поливает цветы, остальные же общаются и просто живут в крайне живописном месте, далёком от невзгод Велена и Скеллиге.

В студии Fool's Theory отмечают, что открытый мир сыграет свою роль и в самих квестах. Задания будут учитывать происходящее