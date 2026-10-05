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Фильм Мороз (2027) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер онлайн

Трейлер комедии «Мороз» от режиссёра «Человека из Подольска» — премьера 14 января
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Кинокомпания K24 Films представила дебютный трейлер фильма «Мороз». Криминальная комедия выйдет в кинотеатрах России 14 января 2027 года.

Видео доступно во VK. Права на видео принадлежат K24 Films.

События ленты развернутся в канун Нового года, когда два друга крадут из морга труп своего бывшего товарища, чтобы похоронить его как следует, как тот завещал. Но во время выполнения своего замысла герои оказываются в зимнем лесу между жизнью