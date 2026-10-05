Трейлер комедии «Мороз» от режиссёра «Человека из Подольска» — премьера 14 января

Кинокомпания K24 Films представила дебютный трейлер фильма «Мороз». Криминальная комедия выйдет в кинотеатрах России 14 января 2027 года .

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События ленты развернутся в канун Нового года, когда два друга крадут из морга труп своего бывшего товарища, чтобы похоронить его как следует, как тот завещал. Но во время выполнения своего замысла герои оказываются в зимнем лесу между жизнью