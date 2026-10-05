Тизер сериала «Тяжёлый люкс» с Иваном Янковским — премьера осенью

Онлайн-кинотеатр Wink представил дебютный тизер сериала «Тяжёлый люкс». Криминальная драма выйдет на стриминге уже этой осенью, точную дату выхода авторы назовут уже скоро.

Видео доступно во VK-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Будущее шоу расскажет историю Ксении — жены богатого девелопера, которая пытается быть своей среди жителей Рублёвки. Но по трагической случайности она оказывается замешана в делах подпольной торговли люксовыми подделками.

Главные роли в сериале сыграли Иван Янковский («Преступление и наказание»), Паулина Андреева («Метод»), Антон Васильев («Приговор») и Яна Поплавская («Неошибка»). Режиссёром выступил Илья Аксёнов («Капельник», «Мир! Дружба! Жва