Второй сезон сериала «Фонари» по комиксам DC уже в разработке

Один из создателей супергеройского сериала «Фонари» Дэймон Линделоф подтвердил, что продолжение сериала уже находится в разработке. Пока второй сезон находится на ранней стадии, при этом сам Линделоф участия в проекте больше не принимает.

Первый сезон «Фонарей» закончился сегодня. Сериал рассказывает о двух супергероях из корпуса Зелёных фонарей во вселенной DC, расследующих убийство в США. Действие первого сезона развернулось в двух временных линиях, а сам проект по духу напоминает первый сезон культового «Настоящего детектива».

Главные роли в «Фонарях» исполнили Кайл Чендлер («Волк с Уолл-стрит»), Аарон Пьер («Гений») и Нэйтан Филлион («Супермен»).