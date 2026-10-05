15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Групповой этап. День 3. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй сезон сериала «Фонари» по комиксам DC уже в разработке

Второй сезон сериала «Фонари» по комиксам DC уже в разработке
Комментарии

Один из создателей супергеройского сериала «Фонари» Дэймон Линделоф подтвердил, что продолжение сериала уже находится в разработке. Пока второй сезон находится на ранней стадии, при этом сам Линделоф участия в проекте больше не принимает.

Первый сезон «Фонарей» закончился сегодня. Сериал рассказывает о двух супергероях из корпуса Зелёных фонарей во вселенной DC, расследующих убийство в США. Действие первого сезона развернулось в двух временных линиях, а сам проект по духу напоминает первый сезон культового «Настоящего детектива».

Главные роли в «Фонарях» исполнили Кайл Чендлер («Волк с Уолл-стрит»), Аарон Пьер («Гений») и Нэйтан Филлион («Супермен»).

Материалы по теме