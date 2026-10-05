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Вышла Aion 2 — продолжение культовой MMORPG

Вышла Aion 2 — продолжение культовой MMORPG
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5 октября состоялся релиз глобальной версии Aion 2 — продолжения культовой MMORPG. Игра уже доступна в Steam и в собственном лаунчере разработчиков под названием Purple.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат NC.

События Aion 2 разворачиваются за 900 лет до первой части. Геймеров ждёт огромный открытый мир с наземными и даже воздушными сражениями. Одной из главных особенностей игры стал продвинутый редактор персонажа, где находятся более 200 пунктов настройки героя.

Ранее Aion 2 была доступна только владельцам наборов Founder's Pack и столкнулась со скандалом: бонусы за платные наборы предназначались только для первого персонажа. После обильной критики разработчики дали возможность потратить валюту на разных персонажей без ограничений.

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