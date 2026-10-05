В России снова захотели ввести плату за зарубежный трафик — СМИ

Минцифры спустя полгода возвращается к идее ввести плату за международный интернет-трафик. По информации «Коммерсанта», в сетях 5G можно будет использовать до 50 ГБ каждый месяц — а далее только за отдельную плату.

При этом отмечается, что у операторов связи на данный момент нет технической возможности для реализации этой идеи: трафик 5G идёт через LTE-каналы, поэтому отдельно отследить его объём на текущем этапе невозможно.

Впервые подобную меру в России начали обсуждать весной: таким образом Минцифры пытается препятствовать обходу блокировок. Тогда после обсуждений с операторами выяснилось, что реализовать плату за зарубежный трафик пока невозможно.