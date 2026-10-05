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Любой желающий сможет стать персонажем игр и фильмов по российской вселенной «Синеус»

Любой желающий сможет стать персонажем игр и фильмов по российской вселенной «Синеус»
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Российская медиафраншиза «Синеус» объявила о запуске новой механики в своей линейке видеоигр, которая позволит реальным людям стать персонажами вселенной.

Первая игра Sineus Arena Survivors вышла в мае, вторым проектом в серии станет Crumbkins – кооперативное приключение о маленьком народе, который живёт под землёй постапокалиптического мира и добывает еду на кухнях великанов, троллей и ведьм. Теперь стать частью вселенной смогут все желающие.

Эпос никогда не был авторским произведением: его веками дописывали сказители, каждый добавлял своего героя, и поэтому он дожил до нас. Сегодня мы возвращаемся к этому принципу и открываем канон. Человек при