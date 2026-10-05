В Steam вышла бесплатная демоверсия игры «Ларёк на улице Ленина» с отсылками к 2000-м

Разработчики инди-игры «Ларёк на улице Ленина» представили демоверсию своего проекта — опробовать её можно в Steam. Пробную версию можно скачать бесплатно, размер файлов составит около 5 ГБ.

Игра представляет собой симулятор продавца ларька из середины 2000-х. Геймеру предлагается продавать диски, снеки и фанатский мерч с отсылками на реальные проекты из того времени.

В демоверсии будет доступно четыре игровых дня, около 30 игровых персонажей (менее половины из полной версии «Ларька»), а также особые предметы: секретный мультик, камео Сыендука и уникальный контент, которого не будет в релизной версии игры.