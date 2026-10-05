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Яркий постер фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» — выход в России 19 ноября

Яркий постер фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» — выход в России 19 ноября
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Компания Lionsgate представила яркий постер фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы». Картина по знаменитой франшизе официально выйдет в России 19 ноября 2026 года — за день до мировой премьеры.

Фото: Lionsgate

Будущий фильм основан на одноимённом романе Сьюзен Коллинз, который поступил в продажу весной 2025 года. «Рассвет Жатвы» выступит приквелом франшизы и расскажет историю 50-х Голодных игр, где победу одержал Хеймитч Эбернети, его в прошлых фильмах серии играл Вуди Харрельсон.

Главные роли в ленте исполнили Майя Хоук («Очень странные дела»), Джозеф Зада («Идеальное преступление») и Джесси Племонс («Падение империи»). Основного антагониста воплотил на экране Рэйф Ф