Джек О’Коннелл из «Молокососов» сыграет в новом фильме про фанатов «плоской Земли»

Создатели оскароносной короткометражки «Прощание по-ирландски» Росс Уайт и Том Беркли готовятся снять полноформатный фильм «Конец света, каким мы его знаем» — он расскажет про последователей теории «плоской Земли».

Главные роли сыграют Джек О’Коннелл («Молокососы», «300 спартанцев) и Одесса Эзайон («Марти Великолепный», «Я люблю Лос-Анджелес»). Их герои — два интроверта, которые отправляются в эпическое путешествие, чтобы доказать всем: Земля на самом деле не круглая, а плоская.

Согласно популярной псевдонаучной теории, планета Земля представляет соб