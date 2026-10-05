«Ведьмак 3» обновил рекорд онлайна в Steam — во второй раз с выхода ремастера

29 сентября состоялся релиз игры «Ведьмак 3: Обновлённая версия» — полноценного ремастера культовой RPG от студии CD Projekt RED. Проект уже доступен всем владельцам игры полностью бесплатно на ПК, PS5 и Xbox Series в формате патча. На Switch 2 переиздание добралось в формате отдельного клиента.

Спустя несколько часов после релиза пиковый онлайн игры в Steam достиг отметки в 108 тысяч игроков. А на прошедших выходных новинка установила ещё один рекорд: в игре находилось больше 137 тысяч человек в одном только Steam. Разработчики уже обратили внимание на ситуацию и поблагодарили геймеров за поддержку, пообещав исправить основные проблемы ремастера.