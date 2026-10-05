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Владимир Путин поддержал идею создать в России нейросеть в сфере образования

Владимир Путин поддержал идею создать в России нейросеть в сфере образования
Комментарии

Президент России Владимир Путин положительно высказался об идее создания нейросети в сфере образования. Отвечая на вопрос преподавателя информатики на встрече с учителями, он признал, что такой ИИ мог бы помочь объединить образовательные программы.

Очень хорошее предложение. Жалко, что я сам до этого не додумался и Сергей Сергеевич (Кравцов, министр просвещения РФ. — Прим. «Чемпионата») не предложил. Идея совершенно правильная, нам нужно иметь единую платформу, единую сеть, которая бы объединяла всё то, о чём вы сейчас сказали: единые программы и учебники. Она бы помогала преподавателю самому ориентироваться во всём этом многообразии.

Путин призвал обратить внимание на эту идею министра просвещения, представителей правительства и других чиновников, курирующих эту сферу. Президент отметил, что нужно всегда быть на шаг впереди и использовать те возможности, которые у нас есть.

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