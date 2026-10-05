Новый трейлер аниме «Бронированные воины Вотомы» от автора «Призрака в доспехах»

Японская студия анимации Production I.G опубликовала новый трейлер полнометражного аниме-фильма «Бронированные воины Вотомы: Серая ведьма». Лента выйдет в кинотеатрах 20 ноября.

Видео доступно в группе «Шикимори» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Production I.G.

Фильм экранизирует первую часть новой истории в рамках франшизы «Бронированные воины Вотомы» про 100-летнюю войну между двумя галактическими империями. Главным героем выступит офицер Маки, который должен узнать тайну солдата по прозвищу Ведьма. По неизвестным причинам она способна возвращаться живой с самых невыполнимых заданий.

Режиссёром предстоящей картины выступил Мамору Оси — автор культового аниме «Призрак в доспехах». Вес