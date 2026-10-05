Вышел новый трейлер фильма «Животные» c Беном Аффлеком и Джиллиан Андерсон

Онлайн-кинотеатр Netflix представил новый трейлер полнометражного фильма «Животные» в жанре криминального триллера. Лента станет доступна на площадке в эту пятницу, 9 октября .

Лента расскажет о кандидате в мэры Лос-Анджелеса, который узнаёт о похищении своего сына. Вместе со своей женой он идёт на крайние меры, чтобы добыть деньги для выкупа. В этот момент выясняются тёмные секреты семьи политика.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix и во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix.

Главную роль в «Животных» сыграл актёр Бен Аффлек («Лакомый кусок»), который также выступил режиссёром и сценаристом ленты. Пом