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Вышел новый трейлер фильма «Животные» c Беном Аффлеком и Джиллиан Андерсон

Вышел новый трейлер фильма «Животные» c Беном Аффлеком и Джиллиан Андерсон
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил новый трейлер полнометражного фильма «Животные» в жанре криминального триллера. Лента станет доступна на площадке в эту пятницу, 9 октября.

Лента расскажет о кандидате в мэры Лос-Анджелеса, который узнаёт о похищении своего сына. Вместе со своей женой он идёт на крайние меры, чтобы добыть деньги для выкупа. В этот момент выясняются тёмные секреты семьи политика.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix и во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix.

Главную роль в «Животных» сыграл актёр Бен Аффлек («Лакомый кусок»), который также выступил режиссёром и сценаристом ленты. Пом