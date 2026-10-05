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Первые кадры исторического сериала «Кровавая секира» от создателя «Викингов»

Первые кадры исторического сериала «Кровавая секира» от создателя «Викингов»
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Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из предстоящего сериала «Кровавая секира» — историческое шоу готовит к премьере автор «Викингов» Майкл Херст.

Новый сериал вернёт зрителей в мир Скандинавии. Сюжет «Кровавой секиры» расскажет историю короля Эйрика и его жены Гуннхильд — главным героям предстоит тяжёлое сражение за норвежский трон, полное кровавых битв и политических интриг.

Релиз шоу состоится в этом году на онлайн-площадке Prime Video, точную дату объявят позднее. Главные роли исполнили Ксавьер Молино и Джессика Мэдсен, а так же Леви Миллер, известный по роли Питера Пэна.

Первые кадры сериала «Кровавая секира»

Фото: EW

Фото: EW

Фото: EW

Фото: EW

Фото: EW

Фото: EW

Фото: EW

Фото: EW

Комментарии
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