По ARC Raiders и The Finals выйдут фильмы и сериалы — права получили продюсеры Backrooms

Популярные игры ARC Raiders и The Finals получат полноценные экранизации — разработчики из Embark Studios планируют выпустить несколько совместных проектов, среди которых будут как фильмы, так и сериалы.

Права на выпуск контента по франшизам достались студии Chernin Entertainment: она известна благодаря фильмам «Закулисье реальности», «Последний дом» и «Планета обезьян: Новое царство». Кроме того, сейчас кинокомпания занимается экранизацией культовой серии игр Megaman для Netflix.

Разработчики видят экранизации игр как следующий шаг, который позволит лучше интегрировать свои проекты для аудитории, а также удовлетворить запросы нашего глобального сообщества игроков.