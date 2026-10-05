MOUZ обыграла Team Spirit и вышла в плей-офф ESL Pro League Season 24 по CS 2

MOUZ победила Team Spirit в матче за выход в плей-офф ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2. Встреча завершилась со счётом 2:0: 13:5 на Dust2 и 13:11 — на Mirage.

Лучшими игроками серии стали Адриан xelex Винце и Лотан Spinx Гилади, набравшие по 40 фрагов. У Spirit ни один киберспортсмен не закончил матч с положительным рейтингом. Снайпер Дмитрий sh1ro Соколов показал результат 0,98, а Данил donk Крышковец — 0,94 при разнице убийств и смертей 26-35.

MOUZ гарантировала себе место в финальной стадии. Team Spirit упала в сетку 2-1, где продолжит борьбу за выход в плей-офф. Турнир в Катовице продлится до 11 октября, призовой фонд составляет $ 1 млн.