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Эмили Блант, Бенисио Дель Торо и Джош Бролин вернутся к своим ролям в фильме «Убийца 3»

Эмили Блант, Бенисио Дель Торо и Джош Бролин вернутся к своим ролям в фильме «Убийца 3»
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Создатели серии фильмов «Убийца» вернут ключевых актёров в третьей части боевика — уже знакомые образы примерят Эмили Блант, Бенисио Дель Торо и Джош Бролин. Об этом сообщает издание Deadline.

При этом режиссёрское кресло вновь доверят другому: фильм 2015 года снимал Дени Вильнёв, сиквел отдали Стефано Соллиме, а над «Убийцей 3» будет работать Падрик Маккинли («Папе снова 17», сериалы «По волчьим законам» и «Декстер»).

Подробности сюжета держатся в секрете, но уже известно, что работать над ним будет Стивен Найт («Острые козырьки», «Эффект колибри»). Другие детали о проекте, вероятно, огласят позднее.

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