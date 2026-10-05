Эмили Блант, Бенисио Дель Торо и Джош Бролин вернутся к своим ролям в фильме «Убийца 3»

Создатели серии фильмов «Убийца» вернут ключевых актёров в третьей части боевика — уже знакомые образы примерят Эмили Блант, Бенисио Дель Торо и Джош Бролин. Об этом сообщает издание Deadline.

При этом режиссёрское кресло вновь доверят другому: фильм 2015 года снимал Дени Вильнёв, сиквел отдали Стефано Соллиме, а над «Убийцей 3» будет работать Падрик Маккинли («Папе снова 17», сериалы «По волчьим законам» и «Декстер»).

Подробности сюжета держатся в секрете, но уже известно, что работать над ним будет Стивен Найт («Острые козырьки», «Эффект колибри»). Другие детали о проекте, вероятно, огласят позднее.