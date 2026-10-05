Съёмки «Бэтмена 2» внезапно приостановили из-за режиссёра Мэтта Ривза

Кинокомпания Warner Bros. объявила о приостановке съёмок фильма «Бэтмен 2». В студии заявили, что производство кинокомикса временно встаёт на паузу на фоне личных проблем режиссёра картины Мэтта Ривза.

В своём заявлении WB не стала уточнять причину происходящего, отметив лишь, что постановщику потребовалось временно покинуть производственную площадку в Лондоне по семейным причинам.

Работа над фильмом «Бэтмен 2» временно приостановлена, поскольку Мэтт Ривз занят решением семейных вопросов. Мэтт пользуется полной поддержкой DC Studios, и мы с нетерпением ждём возможности вскоре продолжить работу над проектом.

Пока неясно, насколько большой окажется пауза в производстве. Съёмки картины начались в июне и должны были завершиться в ближайшее время, однако теперь сроки явно сдвинутся.

Если очередного переноса не будет, то «Бэтмен 2» выйдет в мировом прокате 18 февраля 2028 года. События ленты развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству.