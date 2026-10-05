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«Почему они не играют вместе?» Thorin мечтает о связке donk и m0NESY в CS 2

«Почему они не играют вместе?» Thorin мечтает о связке donk и m0NESY в CS 2
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Журналист и аналитик Данкан Thorin Шилдс высказался о будущем Ильи m0NESY Осипова и его возможном объединении с Данилом donk Крышковцем.

По мнению Шилдса, m0NESY не должен привязывать себя к Team Falcons и у него есть множество вариантов для продолжения карьеры.

Я говорил об этом миллион раз: уверен, что donk и m0NESY однажды проснутся и скажут друг другу: «Ты русский, я — русский. Ты офигенный снайпер, а я — сумасшедший рифлер. Почему мы не играем вместе? Мы даже не отнимаем друг у друга позиции на сервере. Давай просто начнём фармить чёртовы трофеи».

Ранее аналитик Pimp также усомнился в перспективах m0NESY в составе Falcons, указав на возрастной состав команды и нестабильный фундамент на ближайшие годы.

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