Автор «Джека Ричера» объяснил, почему сериал оказался лучше фильмов с Томом Крузом

Британский писатель Ли Чайлд поделился своими впечатлениями от экранизаций собственных романов под брендом «Джек Ричер». Создатель знаменитого персонажа, который одновременно очень силён и умён, заявил, что недавняя адаптация от Amazon ему нравится гораздо больше, чем фильмы с Томом Крузом.

Это связано с тем, что нынешние сериалы позволяют адаптировать книжные романы без потерь — со всеми сюжетными нюансами оригинала без скидок на хронометраж. Кроме того, в сериалах можно брать относительно неизвестных актёров, если они отлично подходят на роль — в кино же стараются брать больших звёзд для привлечения аудитории.

Сейчас я предпочитаю сериалы для стриминговых платформ — и на то есть две причины. Прежде всего это хронометраж. Восемь, 10, 12 часов контента — сколько угодно. Можно рассказать историю целиком, уделив внимание всем нюансам: и светлым, и мрачным моментам, и спокойным сценам, и весёлым эпизодам. Не нужно пытаться втиснуть всё это в 90 минут экранного времени. Кроме того, в сериалы можно брать неизвестных актёров. У телевизионной звезды нет цели привлекать ни зрителей, ни деньги, поэтому у нас была полная свобода действий при подборе артистов.

Сериал «Ричер» — один из самых популярных пр