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Сериал «Король Талсы» со Сталлоне продлили на пятый сезон — ещё до выхода четвёртого

Сериал «Король Талсы» со Сталлоне продлили на пятый сезон — ещё до выхода четвёртого
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Компания Paramount объявила о продлении сериала «Король Талсы» на пятый сезон. Съёмки продолжения криминального шоу уже стартовали в Нью-Йорке — это произошло ещё до запуска четвёртого сезона.

«Король Талсы» рассказывает о капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть. Пятый сезон шоу расскажет в том числе об истоках главного героя, который начинал свою карьеру именно в Нью-Йорке.

Премьера четвёртого сезона «Короля Талсы» состоится уже 16 октября в онлайн-кинотеатре Paramount Plus. Главную роль вновь сыграет Сильвестр Сталлоне, а шоураннером выступает Теренс Уинтер.

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Трейлер четвёртого сезона «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне — старт 16 октября