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Team Vitality вышла в плей-офф ESL Pro League Season 24, обыграв Team Falcons

Team Vitality вышла в плей-офф ESL Pro League Season 24, обыграв Team Falcons
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Team Vitality победила Team Falcons на ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2 со счётом 2:1: 9:13 на Anubis, 13:4 на Dust2 и 13:8 — на Mirage. «Пчёлки» стали вторым участником плей-офф после MOUZ.

CS 2. ESL Pro League — Season 24 . Групповой этап
05 октября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Team Vitality
Окончен
2 : 1
Team Falcons

Лучшим игроком серии у Vitality стал Уильям mezii Мерриман — 46 фрагов при 34 смертях и рейтинг 1,36. Робин ropz Куль финишировал с 51 фрагом и рейтингом 1,33. У Falcons выше единицы завершили лишь Илья m0NESY Осипов (1,28) и Рене TeSeS Мадсен (1,06). Финн karrigan Андерсен закончил серию с рейтингом 0,55 и K/D 19-47.

Team Falcons упала в сетку 2-1. ESL Pro League Season 24 проходит в Катовице с 3 по 11 октября с призовым фондом $ 1 млн.

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