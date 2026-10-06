По данным Deadline, сериал «Неидеальные женщины» продлили на второй сезон. Это спин-офф, в котором рассказывается об одной из трёх главных героинь мини-сериала, Элеоноре, которую играет Керри Вашингтон.

Сюжет основного сериала основан на одноимённом романе Араминты Холл, сценарий к которому написала Анни Уайзман. Согласно ему, три давние подруги жили и поддерживали друг друга, но однажды одну из них нашли мёртвой. С этого момента жизнь оставшихся двух женщин рушится.

Главные роли исполнили вместе с Керри Вашингтон сыграли также Элизабет Мосс и Кейт Мара.

Первый сезон стартовал в конце марта этого года.