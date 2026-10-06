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Появился новый постер фильма «Искусственный интеллект»

Появился новый постер фильма «Искусственный интеллект»
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Компания NEON опубликовала новый постер фильма «Искусственный интеллект» Луки Гуаданьино. Точную дату выхода картины в России назовут позже, но это будет официальный показ.

Новый постер «Искусственного интеллекта»

Фото: NEON

Фильм Artificial расскажет о ситуации, возникшей в 2023 году. Тогда главу организации разработчиков искусственного интеллекта OpenAI внезапно уволили, а затем также внезапно вернули обратно спустя несколько дней.

Самого Сэма Альтмана сыграл Эндрю Гарфилд («Человек-паук»), его коллегу Илью Суцкевера воплотил Юра Борисов («Анора»), а технического директора OpenAI Миру Мурати сыграла Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик»).