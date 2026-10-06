Энтони Маки закончит съёмки в фильме «Мстители: Секретные войны» лишь в 2027 году

Энтони Маки, играющий нового Капитана Америка в киновселенной Marvel, рассказал, что закончит свою часть съёмок в фильме «Мстители: Секретные войны» лишь в июле 2027 года.

Актёр объяснил, что сейчас и в течение ближайших девяти месяцев будет занят подготовкой к бродвейскому спектаклю, поэтому не сможет сниматься в кино.

Фильм на данный момент запланирован к выпуску 17 декабря 2027 года. То есть Маки закончит съёмки за пять месяцев до выхода блокбастера в мировой прокат. Проект станет масштабным кроссовером, который частично перезапустит киновселенную Marvel. До этого в рамках супергеройской франшизы выйдет фильм «Мстители: Судный день», премьера которого в мировом прокате состоится 18 декабря.