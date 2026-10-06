Появился новый кадр из сериала «Квест Вижна»

Издание Colllider опубликовало новый кадр из сериала «Квест Вижна». На нём можно увидеть героя и других персонажей.

Новый кадр сериала «Квест Вижна»

Фото: Collider

Новый проект киновселенной Marvel выступит прямым продолжением шоу «Ванда/Вижн» и «Это всё Агата». В предстоящих эпизодах главный герой будет восстанавливать свою память и возвращать человечность.

Главные роли исполнили Пол Беттани («История рыцаря»), Эмили Хэмпшир («Шиттс Крик») и Джеймс Спейдер («Чёрный список»). Две первые серии выйдут 14 октября. В сериал войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Disney+. Премьера заключительной серии состоится 25 ноября.