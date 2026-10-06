Сегодня на START и «Иви» стартовал второй сезон сериала «История его служанки». Для просмотра доступны первые две серии.

Действие ленты разворачивается в Москве, в XIX веке. Пышные балы, блеск усадеб и закулисные интриги. В мир высшего света с войны возвращается молодой и завидный холостяк граф Николай Шереметьев. Его приезд взрывает светские круги: матери с дочерьми плетут интриги, мечтая заполучить богатого жениха. В продолжении сериала героиня расстаётся с графом Шереметьевым прямо накануне их свадьбы.

Во второй сезон снова войдёт 30 эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам. Финал состоится 7 января.