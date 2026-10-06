15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Групповой этап. День 4. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Майка Флэнагана воодушевило общение с молодым поколением на съёмках сериала «Кэрри»

Майка Флэнагана воодушевило общение с молодым поколением на съёмках сериала «Кэрри»
Комментарии

Майк Флэнаган рассказал, что во время съёмок сериала «Кэрри» он пригласил на беседу актёрский состав, состоящий из подростков. По словам создателя проекта, его воодушевила беседа с молодым поколением.

Флэнаган попросил их поделиться своим опытом из школьной жизни, рассказать какие-то истории, интересные моменты.

Я ушёл оттуда с глубоким уважением к младшему поколению, у которого есть стойкость, которой мне никогда не приходилось обладать в 1990-е.

Мистическая картина по одноимённому роману Стивена Кинга расскажет о молодой девушке, которую постоянно обижают как одноклассники, так и собственная мать. В один момент она понимает, что у неё открылись паранормальные способности — теперь она может передвигать предметы с помощью мыслей. Сериал стартует 7 октября.

Материалы по теме
Расписание выхода сериала «Кэрри» по Стивену Кингу