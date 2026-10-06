Майка Флэнагана воодушевило общение с молодым поколением на съёмках сериала «Кэрри»

Майк Флэнаган рассказал, что во время съёмок сериала «Кэрри» он пригласил на беседу актёрский состав, состоящий из подростков. По словам создателя проекта, его воодушевила беседа с молодым поколением.

Флэнаган попросил их поделиться своим опытом из школьной жизни, рассказать какие-то истории, интересные моменты.

Я ушёл оттуда с глубоким уважением к младшему поколению, у которого есть стойкость, которой мне никогда не приходилось обладать в 1990-е.

Мистическая картина по одноимённому роману Стивена Кинга расскажет о молодой девушке, которую постоянно обижают как одноклассники, так и собственная мать. В один момент она понимает, что у неё открылись паранормальные способности — теперь она может передвигать предметы с помощью мыслей. Сериал стартует 7 октября.