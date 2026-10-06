15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Групповой этап. День 4. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Очаровательная Чунь Ли — на новом постере фильма «Уличный боец» по Street Fighter

Очаровательная Чунь Ли — на новом постере фильма «Уличный боец» по Street Fighter
Комментарии

Legendary Pictures поделилась свежим постером фильма «Уличный боец» по Street Fighter. На нём можно увидеть Чунь Ли в боевой готовности.

Новый постер фильма «Уличный боец» по Street Fighter

Фото: Legendary Pictures

Сюжет ленты развернётся в 1993 году, когда бойцы Рю и Кен знакомятся с таинственной китайской девушкой Чунь Ли, которая приглашает их поучаствовать в мировом бойцовском турнире. Однако соревнование оказывается лишь прикрытием, и теперь героям предстоит сразиться друг с другом, чтобы выжить.

В ленте сыграли рэпер 50 Cent (Балрог), Джейсон Момоа (Бланка), Давид Дастмалчян (М. Байсон), Эндрю Шульц (Дан Хибики), Каллина Лян (Чунь-Ли) и другие артисты.

В кинотеатрах мира картину начнут показывать с 16 октября.