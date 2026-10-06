Очаровательная Чунь Ли — на новом постере фильма «Уличный боец» по Street Fighter

Legendary Pictures поделилась свежим постером фильма «Уличный боец» по Street Fighter. На нём можно увидеть Чунь Ли в боевой готовности.

Новый постер фильма «Уличный боец» по Street Fighter

Фото: Legendary Pictures

Сюжет ленты развернётся в 1993 году, когда бойцы Рю и Кен знакомятся с таинственной китайской девушкой Чунь Ли, которая приглашает их поучаствовать в мировом бойцовском турнире. Однако соревнование оказывается лишь прикрытием, и теперь героям предстоит сразиться друг с другом, чтобы выжить.

В ленте сыграли рэпер 50 Cent (Балрог), Джейсон Момоа (Бланка), Давид Дастмалчян (М. Байсон), Эндрю Шульц (Дан Хибики), Каллина Лян (Чунь-Ли) и другие артисты.

В кинотеатрах мира картину начнут показывать с 16 октября.