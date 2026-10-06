15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Человек-паук: Новый день» вышел в онлайне

Фильм «Человек-паук: Новый день» вышел в онлайне
Комментарии

Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Человек-паук: Новый день». Картину уже можно посмотреть на различных зарубежных онлайн-площадках.

События ленты разворачиваются после «Нет пути домой». Одинокий Питер Паркер борется с преступностью, но периодически вспоминает о своих друзьях, которые забыли, что именно он — Человек-паук. Однажды герой сталкивается с ранее невиданной опасностью, которая угрожает всему Нью-Йорку. Питер заручается помощью Брюса Бэннера и Карателя.

За время проката суперегройский блокбастер заработал более $ 2,5 млрд и стал одним из самых кассовых фильмов в истории кинематографа.

Материалы по теме
Самый личный фильм о Питере Паркере: почему «Человек-паук: Новый день» оказался крутым
Самый личный фильм о Питере Паркере: почему «Человек-паук: Новый день» оказался крутым