Фильм «Человек-паук: Новый день» вышел в онлайне

Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Человек-паук: Новый день». Картину уже можно посмотреть на различных зарубежных онлайн-площадках.

События ленты разворачиваются после «Нет пути домой». Одинокий Питер Паркер борется с преступностью, но периодически вспоминает о своих друзьях, которые забыли, что именно он — Человек-паук. Однажды герой сталкивается с ранее невиданной опасностью, которая угрожает всему Нью-Йорку. Питер заручается помощью Брюса Бэннера и Карателя.

За время проката суперегройский блокбастер заработал более $ 2,5 млрд и стал одним из самых кассовых фильмов в истории кинематографа.