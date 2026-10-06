В PS Plus добавили F1 25, Hunt: Showdown и Earth Defense Force: World Brothers 2
Сегодня в PS Plus добавили F1 25, Hunt: Showdown и Earth Defense Force: World Brothers 2. Забрать игры в свою библиотеку могут подписчики тарифов Essential и выше.
В сервисе появились симулятор Формулы-1 под названием F1 25, экстракшен-шутер Hunt: Showdown 1896 и экшен Earth Defense Force: World Brothers 2.
Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в октябре 2026 года
- F1 25 — актуальная часть гоночных симуляторов студии Codemasters про Формулу-1;
- Hunt: Showdown 1896 — эвакуационный шутер с элементами PVP от студии Crytek;
- Earth Defense Force: World Brothers 2 — вторая часть серии экшенов от Yuke's.
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