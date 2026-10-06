Райан Мёрфи работает над сериалом про невест Дракулы

По данным Vanity Fair, Райан Мёрфи, создатель «Американской истории ужасов» и других проектов, работает над сериалом под названием «Кровавые невесты».

Подробностей сюжета проекта нет. По названию можно предположить, что речь пойдёт о трёх невестах Дракулы, которые живут с ним в замке. Но пока это лишь предположение. Более явный взгляд на это был в фильме про Ван Хельсинга, где охотник сражался как с самим лордом вампиров, так и с его невестами.

Съёмки начнутся в декабре этого года, но когда именно, пока не раскрывают. Точной даты выхода сериала пока нет, как и информации об актёрском составе сериала.